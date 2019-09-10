Кортнев - о прическе Трампа: Дональд, так держать!.. Прическу обеими руками
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Около третьей части россиян продолжают выполнять свою работу, находясь в отпуске
29% контролируют все происходящие на работе события, отвечают на звонки и проверяют почту. Чуть меньше половины (49%) берутся лишь за срочные дела, а полностью отдыхают от работы 22%.
Алексей Кортнев: «В связи с этим мне было интересно посмотреть статистику людей, которые теряют работу после отпуска. Мне кажется, вот у этих 22% очень велик шанс вернувшись из отпуска обнаружить на своем месте какого-нибудь другого человека. Я не призываю к тому, чтобы все время проверять почту, но страшно же не знать, что там происходит», - сказал Алексей Кортнев НСН.
Назван российский город с самыми красивыми женщинами
Рейтинг был составлен на основе интернет-опроса. Первую строчку заняла Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а третья и четвертая строчки достались Новосибирску и Ростову-на-Дону.
Алексей Кортнев: «Все эти четыре города, перечисленных в новости – это такие котлы, куда красивые женщины стекаются в поисках более красивой, чем у себя на родине жизни. Было бы интересно провести аналогичное исследование среди малых городов и деревень. Все-таки, и Москва и Питер состоят почти целиком из приезжих», - отметил артист, общаясь с НСН.
Трамп в очередной раз восхитился своей причёской
Президент США Дональд Трамп в очередной раз восхитился своей причёской, отметив, что она лучше, нежели у ряда его друзей-сверстников.
Алексей Кортнев: «Я совершенно согласен с Дональдом, его прическа лучше, чем, например, моя (хотя я его гораздо моложе). Дональд, так держать! Держать прическу обеими руками!» - сыронизировал он в эфире НСН.
Наше сердце «не любит» понедельники
К таким выводам пришли польские учёные — они выяснили, как повышается риск инфаркта в зависимости от окружающих условий. Об опасности понедельников говорит тот факт, что 17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день. На другие дни — от вторника до пятницы — приходится около 15% таких случаев. А в выходные — только 11–12%.
Алексей Кортнев: «Если первым рабочим днем сделать вторник, то 17% инфарктов придется именно на него, среду – значит на среду. Просто нужно очень осторожно выходить на работу. Интересно, кстати, сколько инфарктов происходит в первый день после отпуска? Молчат польские ученые», - констатировал он, беседуя с НСН.
Авиапассажиры рассказали о ситуациях, которые их больше всего раздражают во время перелетов
Как правило, негативные эмоции вызывают люди, которые толпятся перед выходом на посадку и создают огромную очередь. А самой большой проблемой стали соседи спереди, которые откидывают спинки своих кресел без предварительного предупреждения.
Алексей Кортнев: «Давайте еще вспомним о маленьких детях, которые обязательно орут, причем, как правило, именно в бизнес-классе, за который ты заплатил последние деньги из семейного бюджета, и людей, которые раздеваются и потом пахнут прямо рядом с тобой. Это ужасно», - резюмировал Алексей Кортнев в разговоре с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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