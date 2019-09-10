Кортнев - о прическе Трампа: Дональд, так держать!.. Прическу обеими руками

Алексей Кортнев: «В связи с этим мне было интересно посмотреть статистику людей, которые теряют работу после отпуска. Мне кажется, вот у этих 22% очень велик шанс вернувшись из отпуска обнаружить на своем месте какого-нибудь другого человека. Я не призываю к тому, чтобы все время проверять почту, но страшно же не знать, что там происходит», - сказал Алексей Кортнев НСН.

