Кортнев - о прическе Трампа: Дональд, так держать!.. Прическу обеими руками

10 сентября20:00

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Около третьей части россиян продолжают выполнять свою работу, находясь в отпуске

29% контролируют все происходящие на работе события, отвечают на звонки и проверяют почту. Чуть меньше половины (49%) берутся лишь за срочные дела, а полностью отдыхают от работы 22%.

Алексей Кортнев: «В связи с этим мне было интересно посмотреть статистику людей, которые теряют работу после отпуска. Мне кажется, вот у этих 22% очень велик шанс вернувшись из отпуска обнаружить на своем месте какого-нибудь другого человека. Я не призываю к тому, чтобы все время проверять почту, но страшно же не знать, что там происходит», - сказал Алексей Кортнев НСН

2

Назван российский город с самыми красивыми женщинами

Рейтинг был составлен на основе интернет-опроса. Первую строчку заняла Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а третья и четвертая строчки достались Новосибирску и Ростову-на-Дону.

Алексей Кортнев: «Все эти четыре города, перечисленных в новости – это такие котлы, куда красивые женщины стекаются в поисках более красивой, чем у себя на родине жизни. Было бы интересно провести аналогичное исследование среди малых городов и деревень. Все-таки, и Москва и Питер состоят почти целиком из приезжих», - отметил артист, общаясь с НСН

3

Трамп в очередной раз восхитился своей причёской

Президент США Дональд Трамп в очередной раз восхитился своей причёской, отметив, что она лучше, нежели у ряда его друзей-сверстников.


Алексей Кортнев: «Я совершенно согласен с Дональдом, его прическа лучше, чем, например, моя (хотя я его гораздо моложе). Дональд, так держать! Держать прическу обеими руками!» - сыронизировал он в эфире НСН.  

4

Наше сердце «не любит» понедельники

К таким выводам пришли польские учёные — они выяснили, как повышается риск инфаркта в зависимости от окружающих условий. Об опасности понедельников говорит тот факт, что 17% инфарктов происходят именно в первый рабочий день. На другие дни — от вторника до пятницы — приходится около 15% таких случаев. А в выходные — только 11–12%.

Алексей Кортнев: «Если первым рабочим днем сделать вторник, то 17% инфарктов придется именно на него, среду – значит на среду. Просто нужно очень осторожно выходить на работу. Интересно, кстати, сколько инфарктов происходит в первый день после отпуска? Молчат польские ученые», - констатировал он, беседуя с НСН

5

Авиапассажиры рассказали о ситуациях, которые их больше всего раздражают во время перелетов

Как правило, негативные эмоции вызывают люди, которые толпятся перед выходом на посадку и создают огромную очередь. А самой большой проблемой стали соседи спереди, которые откидывают спинки своих кресел без предварительного предупреждения.

Алексей Кортнев: «Давайте еще вспомним о маленьких детях, которые обязательно орут, причем, как правило, именно в бизнес-классе, за который ты заплатил последние деньги из семейного бюджета, и людей, которые раздеваются и потом пахнут прямо рядом с тобой. Это ужасно», - резюмировал Алексей Кортнев в разговоре с НСН

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

Фото: НАШЕ Радио
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