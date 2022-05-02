Трамп обвинил Россию в «неуважении» к США из-за высказываний о ядерном оружии

Бывший глава государства рассказал, что во время своего президентства отрицательно относился к идее модернизации американских ядерных сил. Однако РФ и другие страны предпринимали подобные действия, и у Вашингтона не осталось выбора в этом вопросе, отмечает РЕН ТВ.

«Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. [Президент России Владимир Путин] же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — цитирует Трампа РИА Новости.

Экс-президент также отметил, что Соединенными Штатами руководит человек (президент США Джо Байден. - НСН), который «понятия не имеет, что происходит», пишет Ura.ru.

