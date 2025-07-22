Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава Белого дома Барак Обама причастен к государственной измене, а также обвинил в участии в сговоре бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом он сообщил журналистам в ходе общения в Белом доме.

По утверждению Трампа, Обама якобы возглавлял некую «банду», члены которой пытались повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Он заявил, что располагает документальными доказательствами, в том числе с подписями Обамы, и пообещал, что в скором времени будет опубликовано больше материалов.