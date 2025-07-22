Трамп обвинил Обаму, Байдена и Клинтон в госизмене и сговоре на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава Белого дома Барак Обама причастен к государственной измене, а также обвинил в участии в сговоре бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом он сообщил журналистам в ходе общения в Белом доме.

По утверждению Трампа, Обама якобы возглавлял некую «банду», члены которой пытались повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Он заявил, что располагает документальными доказательствами, в том числе с подписями Обамы, и пообещал, что в скором времени будет опубликовано больше материалов.

Трамп призвал наказать причастных к сговору на выборах 2016 года

Глава государства назвал Клинтон «фальшивкой» и предположил, что именно она вместе с Обамой стала инициатором распространения теории о «российском вмешательстве» в выборы. При этом Трамп подчеркнул, что после победы в 2016 году лично отказался от уголовного преследования Клинтон, поскольку она, по его словам, являлась супругой бывшего президента.

Президент также призвал к ответственности тех, кто, по его мнению, необоснованно преследовал его и его окружение. Он охарактеризовал действия своих политических оппонентов как «невообразимые даже для неблагополучных стран» и заявил, что последствия для них должны быть «серьезными», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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