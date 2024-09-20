Трамп обвинил евреев в голосовании за «врага»

Американские евреи отдают свои голоса в пользу демократов, которые «проклинают» их, заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщило издание The New York Times (NYT).

Он добавил, что в случае его поражения на выборах в президенты США «еврейский народ будет иметь непосредственное отношение» к этому.

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Трамп отметил, что сделал для Израиля и евреев очень многое, однако получил всего 24% голосов ереев США.

Он также рассказал, что Демократической партия США «проклинает» еврейское население страны. В случае победы демократов, это грозит уничтожением Израиля.

Ранее стало известно, что американцы считают, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп справится с конфликтом на Украине лучше, чем его соперница от демократов Камала Харрис, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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