Трамп обвинил евреев в голосовании за «врага»
Американские евреи отдают свои голоса в пользу демократов, которые «проклинают» их, заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщило издание The New York Times (NYT).
Он добавил, что в случае его поражения на выборах в президенты США «еврейский народ будет иметь непосредственное отношение» к этому.
Трамп отметил, что сделал для Израиля и евреев очень многое, однако получил всего 24% голосов ереев США.
Он также рассказал, что Демократической партия США «проклинает» еврейское население страны. В случае победы демократов, это грозит уничтожением Израиля.
Ранее стало известно, что американцы считают, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп справится с конфликтом на Украине лучше, чем его соперница от демократов Камала Харрис, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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