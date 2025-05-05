Трамп обвинил Демократическую партию в новой попытке импичмента

По его словам, «радикальные леваки» ненавидят всё, за что стоят США, а импичмент «используют как оружие».

«Может республиканцам следует играть по их правилам и начать исключать конгрессменов-демократов за реальные преступления?» - написал Трамп.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что обсуждение импичмента в отношении Трампа - всего лишь информационный шум, пишут «Известия».

