Трамп обвинил Джо Байдена в политической слабости
Президент США Дональд Трамп обвинил своего потенциального главного соперника на президентских выборах Джо Байдена в политической слабости после его комментариев о беспорядках в стране. Соответствующий комментарий президент опубликовал в Twitter.
"Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или головорезов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб", - написал он.
Ранее во вторник Байден призвал американский Конгресс в срочном порядке принять меры по повышению качества работы полиции. По словам демократа, необходимо обеспечить полную подотчетность стражей порядка.
Массовые протесты против расизма и полицейского произвола в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошел в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее.
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