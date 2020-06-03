Трамп обвинил Джо Байдена в политической слабости

"Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или головорезов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб", - написал он.

Ранее во вторник Байден призвал американский Конгресс в срочном порядке принять меры по повышению качества работы полиции. По словам демократа, необходимо обеспечить полную подотчетность стражей порядка.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Инцидент произошел в Миннеаполисе. Мужчина умер в реанимации после того, как задержавший его полицейский несколько минут стоял коленом на его шее.

