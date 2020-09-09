Трамп обвинил Байдена в намерении разрушить средний класс

Президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента на президентских выборах демократа Джо Байдена в намерении разрушить средний класс в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, планы Байдена также ухудшат окружающую среду в стране.

Ранее во вторник, выступая на лужайке перед Белым домом, Трамп назвал Байдена «тупицей» (stupid).

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Опросы общественного мнения показывают, что Трамп отстаёт от своего оппонента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТрамп
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