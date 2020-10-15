Предвыборный штаб Байдена получил рекордную сумму для своей кампании

Кандидат от демократов на президентских выборах в США Джо Байден рассказал в своем Twitter, что его штаб собрал рекордную сумму.

«Всем, кто в прошлом месяце отправил несколько долларов, - спасибо. Благодаря вашей поддержке мы собрали поразительные 383 миллиона долларов», – написал кандидат от Демократической партии.

Агентство Bloomberg отмечает, что в распоряжении предвыборного штата Байдена сейчас около 432 миллионов долларов. Всего пожертвования отправили 5,5 миллионов человек.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Ранее в сети появилось видео, как кандидат от республиканцев и действующий президент США Дональд Трамп танцует на встрече с избирателями.

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