Трамп обсудил с Саудовской Аравией падение цен на нефть

Как передает издание, цена $20-30 за баррель может быть разорительной для половины поставщиков сланцевой нефти, и такое развитие событий было неожиданным для руководства США. По мнению ряда аналитиков, у Трампа недостаточно рычагов влияния на Саудовскую Аравию.

Один из бывших американских чиновников сообщил газете, что в Вашингтоне предполагают напомнить саудитам, что США поддерживал их во время крупных политических скандалов, таких как убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. США, как считает издание, поддерживало Саудовскую Аравию, когда те были "изгоями" на мировой политической арене.

