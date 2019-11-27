Трамп опубликовал свое изображение в образе боксера
27 ноября 201921:21
Президент США Дональд Трамп опубликовал свое изображение в образе боксера. Публикация появилась в его микроблоге в Twitter.
27 ноября 2019 г.
На снимке голова 45-ого президента увенчивает тело боксера с обнаженным мускулистым торсом. Трамп никак не прокомментировал свою публикацию.
Ранее сегодня сообщалось, что жена президента Меланья Трамп подверглась освистанию на публичном мероприятии в Балтиморе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пятеро россиян выписаны из больницы после ДТП в Доминикане
- Уровень доверия к евро достиг исторического максимума
- Банкиров возмутила идея кредитной амнистии россиян
- В Госдуме оценили условия Киева для газового контракта
- Назван идеальный кандидат от России для «Евровидения»