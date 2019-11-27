Трамп опубликовал свое изображение в образе боксера

27 ноября 201921:21

Президент США Дональд Трамп опубликовал свое изображение в образе боксера. Публикация появилась в его микроблоге в Twitter.

На снимке голова 45-ого президента увенчивает тело боксера с обнаженным мускулистым торсом. Трамп никак не прокомментировал свою публикацию.

Ранее сегодня сообщалось, что жена президента Меланья Трамп подверглась освистанию на публичном мероприятии в Балтиморе.

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