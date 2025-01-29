США отменили заморозку помощи Украине
Администрация американского лидера Дональда Трампа на фоне судебных исков отменила заморозку федеральной помощи. В частности, это касается поддержки Украины, свидетельствует опубликованный указ Белого дома.
Отмечается, что директива администрации Трампа была отменена бюджетным управлением Белого дома.
Соответствующий указ Трампа был ранее временно заблокирован Федеральным судом США.
Вместе с тем в администрации американского лидера опровергли сообщения об отмене заморозки федерального финансирования. В Белом доме заверили, что запрет по-прежнему действует.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что граждане США приветствуют решение администрации Трампа приостановить помощь другим странам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru