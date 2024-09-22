Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет в нынешней президентской гонке

В случае победы Трамп также не сможет снова побороться за пост, в Конституции США прописано ограничение в два президентских срока для одного человека.

Сейчас он уступает вице-президенту США, кандидату на пост главы государства Камале Харрис по результатам соцопросов.

Ранее Харрис заявила, что пытается провести еще одни дебаты с Трампом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

