Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет в нынешней президентской гонке
Кандидат в президенты США и бывший глава Белого дома Дональд Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет в нынешней президентской гонке. Об этом он заявил в эфире программы Full Measure.
В случае победы Трамп также не сможет снова побороться за пост, в Конституции США прописано ограничение в два президентских срока для одного человека.
Сейчас он уступает вице-президенту США, кандидату на пост главы государства Камале Харрис по результатам соцопросов.
Ранее Харрис заявила, что пытается провести еще одни дебаты с Трампом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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