Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»

Оговорку Трамп сделал во время комментирования вопроса по публикации стенограммы его переговоров с Зеленским. «Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», - сказал он в эфире.

Как отмечает РИА ФАН, Трамп в комментарии также отметил, что разговор с Зеленским была«отличным», а его противники пытаются сделать из него скандал.



Напомним, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президента США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года.



