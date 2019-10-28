Трамп назвал Зеленского «новым российским президентом»
Американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News назвал украинского лидера Владимира Зеленского «новым российским президентом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter журналиста Дэниэла Дэйла.
Оговорку Трамп сделал во время комментирования вопроса по публикации стенограммы его переговоров с Зеленским. «Российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него», - сказал он в эфире.
Как отмечает РИА ФАН, Трамп в комментарии также отметил, что разговор с Зеленским была«отличным», а его противники пытаются сделать из него скандал.
Напомним, спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начала процедуры импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Президента США обвинили в том, что в ходе телефонного разговора в июле Трамп якобы давил на Зеленского, требуя начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына. При этом Байден считается одним из главных конкурентов Трампа от демократов на выборах 2020 года.
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