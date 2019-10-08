Милонов: Трамп обращается к Зеленского в духе дона Карлеоне

Виталий Милонов: «Я честно хочу сказать: посмотрите на это повышение. Там много-много цифр, а итогово зарплату проиндексировали на 4%. 4% - это меньше инфляции. Давайте так: чтобы не было проблем, пусть и президент и премьер-министр эту индексацию получат. Ну, а сами себе мы пожелаем, чтобы наши зарплаты (ну, не депутатские, конечно, а зарплаты обычных людей) индексировались не на 4%, а на 40%. Тогда будет хорошо. Ну а президенту 4% - тоже неплохо», - предложил Виталий Милонов в беседе с НСН.

