Милонов: Трамп обращается к Зеленского в духе дона Карлеоне
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Кремле прокомментировали повышение зарплаты президента и премьер-министра
В Кремле прокомментировали повышение зарплаты президента и премьер-министра. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, эта индексация была плановой.
Виталий Милонов: «Я честно хочу сказать: посмотрите на это повышение. Там много-много цифр, а итогово зарплату проиндексировали на 4%. 4% - это меньше инфляции. Давайте так: чтобы не было проблем, пусть и президент и премьер-министр эту индексацию получат. Ну, а сами себе мы пожелаем, чтобы наши зарплаты (ну, не депутатские, конечно, а зарплаты обычных людей) индексировались не на 4%, а на 40%. Тогда будет хорошо. Ну а президенту 4% - тоже неплохо», - предложил Виталий Милонов в беседе с НСН.
Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на Трампа и Зеленского
Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На рисунке изображен Трамп, который обращается к Зеленского в духе дона Вито Карлеоне из «Крестного отца». «Однажды, хотя этот день может никогда не наступить, я попрошу тебя об услуге. Пока же прими этот дар в виде военной помощи в день бракосочетания моей дочери», - говорится в подписи.
Виталий Милонов: «Да, видите, этот смешной чувак опубликовал в Twitter (хотя, мне кажется, Twitter уже умирает и почти никто им не пользуется) карикатуру на своего президента и президента Украины. Ну, про Украину можно писать все, что угодно, за это ничего не будет. А что касается самой карикатуры, не знаю, что там с бракосочетанием дочери Трампа, а дар Зеленский, к сожалению, принял», - констатировал он, общаясь с НСН.
Фильм «Дылда» вошел в число 93 претендентов на «Оскар»
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова вошел в число 93 претендентов на «Оскар» в категории «лучший иностранный художественный фильм». Согласно графику киноакадемии США, шорт-лист из десяти претендентов на номинацию «Оскар» в этой категории будет обнародован 16 декабря, а список номинантов огласят 13 января.
Виталий Милонов: «В любом случае, в Каннах мы уже все призы взяли. Но желаем этому очень интересному фильму, который, может быть, вписывается в формат современных фильмов Америки, чтобы все было хорошо, желаем победы!» - сказал Виталий Милонов в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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