Трамп назвал виновных в эскалации на Украине

«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — заявил Трамп.

Бывший глава государства считает, что Запад не проявил «жесткость и силу», а вместо этого объявил «утку» о глобальном потеплении главной угрозой мировой безопасности. Кроме того, Трамп считает, что Байден и союзники лишили США энергетической независимости и сделали мир зависимым от российской нефти, отмечает РЕН ТВ.

Экс-президент добавил, что западные страны в ситуации с Украиной дали РФ возможность «добиться всего, чего оно захочет», пишет «Свободная пресса».

