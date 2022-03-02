Трамп назвал виновных в эскалации на Украине
Президент США Джо Байден, НАТО и Запад виновны в эскалации на Украине, считает экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу политика.
«На Украине сейчас не должно быть войны. Для человечества ужасно, что Байден, НАТО и Запад столь отвратительным образом провалились, позволив ей начаться», — заявил Трамп.
Бывший глава государства считает, что Запад не проявил «жесткость и силу», а вместо этого объявил «утку» о глобальном потеплении главной угрозой мировой безопасности. Кроме того, Трамп считает, что Байден и союзники лишили США энергетической независимости и сделали мир зависимым от российской нефти, отмечает РЕН ТВ.
Экс-президент добавил, что западные страны в ситуации с Украиной дали РФ возможность «добиться всего, чего оно захочет», пишет «Свободная пресса».
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