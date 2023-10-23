Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире
23 октября 202310:10
Вашингтон является самой «небезопасной» столицей в мире, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
«Вашингтон превратился в ... наполненную преступностью смертельную ловушку», — отметил экс-президент.
Трамп добавил, что намерен заняться благоустройством столицы и восстановить ее прежний вид в случае победы на следующих выборах главы государства.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты идут к третьей мировой войне из-за политики президента страны Джо Байдена, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru