Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей

Бывший президент США Дональд Трамп назвал лидера КНР Си Цзиньпина убийцей. Об этом экс-глава государства заявил в эфире телеканала Fox.

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Трамп высоко оценил отношения, которые он завязал с китайским лидером, будучи президентом США. Однако экс-глава Белого дома согласился с журналисткой Марией Бартиромо, назвавшей Си Цзиньпина убийцей, пишет Газета.ру.

«Я верю, что я ему нравился — как и он мне. Да, он убийца, но у меня с ним были прекрасные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — подчеркнул Трамп.

По словам бывшего главы государства, Китай должен возместить $60 трлн в качестве компенсации ущерба от пандемии коронавируса, пишут Известия. При этом Трамп отметил, что у Пекина нет таких денег.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Си ЦзиньпинДональд Трамп
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