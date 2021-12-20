Трамп назвал Си Цзиньпина убийцей

Трамп высоко оценил отношения, которые он завязал с китайским лидером, будучи президентом США. Однако экс-глава Белого дома согласился с журналисткой Марией Бартиромо, назвавшей Си Цзиньпина убийцей, пишет Газета.ру.

«Я верю, что я ему нравился — как и он мне. Да, он убийца, но у меня с ним были прекрасные отношения. Когда пришел COVID-19, это уже была другая история», — подчеркнул Трамп.

По словам бывшего главы государства, Китай должен возместить $60 трлн в качестве компенсации ущерба от пандемии коронавируса, пишут Известия. При этом Трамп отметил, что у Пекина нет таких денег.

