Трамп назвал сарказмом свои заявления об урегулировании на Украине за 24 часа
Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он добьется мирного урегулирования ситуации на Украине за 24 часа, были «несколько саркастичны». Об этом рассказал сам политик в интервью программе Full Measure.
«На самом деле я считаю, что смогу добиться урегулирования, полагаю, что буду успешен в этом», - подчеркнул Трамп.
В ходе своей предвыборной кампании американский лидер неоднократно заявлял, что намерен урегулировать украинский конфликт за сутки.
Между тем Дональд Трамп анонсировал дату предполагаемого перемирия на Украине, назвав «великим днем» 2 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru