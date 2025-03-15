Трамп назвал сарказмом свои заявления об урегулировании на Украине за 24 часа

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что он добьется мирного урегулирования ситуации на Украине за 24 часа, были «несколько саркастичны». Об этом рассказал сам политик в интервью программе Full Measure.

«На самом деле я считаю, что смогу добиться урегулирования, полагаю, что буду успешен в этом», - подчеркнул Трамп.

В ходе своей предвыборной кампании американский лидер неоднократно заявлял, что намерен урегулировать украинский конфликт за сутки.

Между тем Дональд Трамп анонсировал дату предполагаемого перемирия на Украине, назвав «великим днем» 2 апреля.

