Трамп усомнился в способности Байдена переизбраться
Экс-президент США Дональд Трамп назвал нереалистичным намерение главы Белого дома Джо Байдена переизбраться на второй срок.
Трамп заявил, что наблюдает за действиями Байдена. Бывший президент полагает, что состояние американского лидера не позволяет ему идти на новый срок.
«С ним что-то не так», - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.
Байден на этой неделе подтвердил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Он уточнил, что пока не готов сделать это официально.
В беседе с «Радиоточкой НСН» американист Константин Блохин заявил, что у Трампа есть все шансы вернуться в Белый дом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru