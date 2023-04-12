Трамп усомнился в способности Байдена переизбраться

Трамп заявил, что наблюдает за действиями Байдена. Бывший президент полагает, что состояние американского лидера не позволяет ему идти на новый срок.

«С ним что-то не так», - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.

Байден на этой неделе подтвердил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Он уточнил, что пока не готов сделать это официально.

В беседе с «Радиоточкой НСН» американист Константин Блохин заявил, что у Трампа есть все шансы вернуться в Белый дом.

