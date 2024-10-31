Дональд Трамп даст интервью Такеру Карлсону за пять дней до выборов
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп даст интервью Такеру Карлсону. Об этом американский журналист сообщил в своем Telegram-канале.
Это будет первое интервью Трампа после двух покушений, произошедших в Пенсильвании и Флориде. Эфир запланирован на 1 ноября после 04:00 мск.
По словам Карлсона, данное событие станет «грандиозным финалом тура Такера Карлсона Live Tour» и будет сопровождаться вступительным словом Роберта Кеннеди-младшего. Он также отметил, что все доходы от мероприятия будут пожертвованы на помощь пострадавшим от урагана.
15 сентября Трамп подвергся покушению, когда покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич. Агенты секретной службы обратили внимание на подозрительного мужчину с предметом, похожим на оружие, и открыли по нему огонь. Это стало вторым покушением на экс-президента. Первое покушение произошло в ночь с 13 на 14 июля во время митинга Трампа в Пенсильвании. В результате инцидента один человек погиб, двое были тяжело ранены, а сам Трамп получил ранение в ухо, передает «Радиоточка НСН».
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