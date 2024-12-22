Трамп назначил продюсера своего шоу спецпосланником в Великобританию
Избранный президент США Дональд Трамп назначил британского продюсера Марка Бернетта своим специальным посланником в Великобритании. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
Трамп указал, что Бернетт «будет работать над укреплением дипломатических отношений, сосредоточившись на областях, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, инвестиционные возможности и культурные обмены». Политик отдельно упомянул и «выдающуюся телевизионную карьеру» Бернетта.
Бернетту 64 года. Он служил десантником в британской армии, а затем эмигрировал в США. Здесь Бернетт устроился в MGM и со временем стал крупной фигурой в индустрии реалити-шоу. С Трампом он познакомился на съемках реалити-шоу The Apprentice — будущий американский лидер принимал в нем участие с 2008 по 2015 годы
Позиция спецпосланника президента США отличается от должности посла страны в Великобритании. Это место вскоре займет миллиардер и один из доноров предвыборной кампании Трампа Уоррен Стивенс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru