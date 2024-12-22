Трамп назначил продюсера своего шоу спецпосланником в Великобританию

Бернетту 64 года. Он служил десантником в британской армии, а затем эмигрировал в США. Здесь Бернетт устроился в MGM и со временем стал крупной фигурой в индустрии реалити-шоу. С Трампом он познакомился на съемках реалити-шоу The Apprentice — будущий американский лидер принимал в нем участие с 2008 по 2015 годы



Позиция спецпосланника президента США отличается от должности посла страны в Великобритании. Это место вскоре займет миллиардер и один из доноров предвыборной кампании Трампа Уоррен Стивенс, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

