Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Ливитт

Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома, им станет Каролин Ливитт. Об этом говорится в заявлении политика.

Отмечается, что Ливитт была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании президента, а также работала помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.

«Каролин умна, решительна и доказала, что является очень эффективным коммуникатором», — подчеркнул политик.

Ливитт 27 лет, она станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома.

Ранее Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США.

