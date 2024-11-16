Трамп назначил пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Каролин Ливитт
Избранный президент США Дональд Трамп назначил пресс-секретаря Белого дома, им станет Каролин Ливитт. Об этом говорится в заявлении политика.
Отмечается, что Ливитт была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании президента, а также работала помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.
«Каролин умна, решительна и доказала, что является очень эффективным коммуникатором», — подчеркнул политик.
Ливитт 27 лет, она станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома.
Ранее Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru