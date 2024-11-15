Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава США

Не менее 46 беспилотников нейтрализовали за ночь в Крымском районе Кубани В России с 2025 года увеличат минимальный коэффициент для выхода на пенсию Видеохостинг YouTube возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети Россия закупила у Турции рекордный объём цитрусовых за год Российский астроном Геннадий Борисов открыл новую комету