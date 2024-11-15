Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на пост главы минздрава США
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Об этом говорится в заявлении политика в социальной сети Truth Social.
«Я рад объявить... Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», — подчеркнул Трамп.
По словам избранного главы государства, под руководством Кеннеди-младшего министерство восстановит «традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности» и завершит эпидемию хронических заболеваний в Соединенных Штатах.
Ранее Дональд Трамп назначил главой разведки экс-конгрессвумен Тулси Габбард, которая «мягко» относится к России и Сирии, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru