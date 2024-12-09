Трамп: НАТО - это хорошо, пока его члены платят по счетам

Ранее политик провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По словам Трампа, он сказал коллеге, что Североатлантический альянс — «это хорошо, пока там платят по счетам».

«Когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался», — подчеркнул американский политик.

Ранее Трамп назвал условие сохранения членства США в НАТО. По его словам, Соединенные Штаты останутся, если другие члены блока смогут поддерживать аналогичный им уровень взносов в альянс, пишет 360.ru.

