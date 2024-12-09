Трамп: НАТО - это хорошо, пока его члены платят по счетам
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет НАТО, пока члены блока платят по счетам. Об этом он рассказал в интервью New York Post.
Ранее политик провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. По словам Трампа, он сказал коллеге, что Североатлантический альянс — «это хорошо, пока там платят по счетам».
«Когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался», — подчеркнул американский политик.
Ранее Трамп назвал условие сохранения членства США в НАТО. По его словам, Соединенные Штаты останутся, если другие члены блока смогут поддерживать аналогичный им уровень взносов в альянс, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турпоток из России в Японию вырос в несколько раз
- Володина избрали председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
- СМИ: При взрыве авто в Донецке погиб начальник Еленовской колонии
- Хинштейн заявил о планах провести ревизию в Курской области
- Правоохранители выяснили, что СБУ покрывало мошенническую сеть кол-центров
- Жителям курского приграничья дадут отсрочку по уплате налогов
- СМИ: Глава ФПБК потребовал от Генпрокуратуры признать Санта-Клауса иноагентом
- СМИ: Асад потерял власть из-за заговора зарубежных государств
- Трамп: НАТО - это хорошо, пока его члены платят по счетам
- Аналитик Чуркина: Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12,6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru