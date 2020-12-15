Трамп намерен и далее оспаривать итоги выборов
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что президент продолжит оспаривать свою победу в судах. Об этом сообщает РИА Новости.
Выборщики 14 декабря отдали 306 голосов кандидату от Демократической партии США Джо Байдену. На всенародном голосовании 3 ноября 2020 года большинство избирателей также выбрали Байдена, однако Трамп не признает поражения и отстаивает свою победу в судах разных штатов.
Макинани рассказала, что Трамп "все еще вовлечен в судебную тяжбу", и предложила обратиться в предвыборный штаб президента, чтобы узнать детали судебного процесса. Она также отметила, что не обсуждала с Трампом тот факт, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконел признал Байдена избранным президентом США.
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