Трамп намерен и далее оспаривать итоги выборов

Выборщики 14 декабря отдали 306 голосов кандидату от Демократической партии США Джо Байдену. На всенародном голосовании 3 ноября 2020 года большинство избирателей также выбрали Байдена, однако Трамп не признает поражения и отстаивает свою победу в судах разных штатов.



Макинани рассказала, что Трамп "все еще вовлечен в судебную тяжбу", и предложила обратиться в предвыборный штаб президента, чтобы узнать детали судебного процесса. Она также отметила, что не обсуждала с Трампом тот факт, что лидер республиканцев в сенате Митч Макконел признал Байдена избранным президентом США.



