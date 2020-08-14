Трамп надеется, что вакцина РФ от COVID-19 будет работать
14 августа 202020:56
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина от COVID-19 российского производства будет работать. Об этом сообщает ТАСС.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ей дали название «Спутник V».
Вакцина является разработкой Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. По данным РФПИ, запрос на получение вакцины Россия получила от 20 стран.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- В МИД Словакии подтвердили введение ЕС индивидуальных санкций против Белоруссии
- На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
- МВД Белоруссии заявило о 121 пострадавшем милиционере во время протестов
- Генпрокуратура РФ: задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены на родину
- Высшие чиновники РФ отчитались о доходах
14 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru