Трамп надеется, что вакцина РФ от COVID-19 будет работать

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что вакцина от COVID-19 российского производства будет работать. Об этом сообщает ТАСС.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ей дали название «Спутник V».

Вакцина является разработкой Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. По данным РФПИ, запрос на получение вакцины Россия получила от 20 стран.