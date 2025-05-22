Канцлер ФРГ пообещал защищать каждый дюйм территории НАТО

«Любой, кто бросает вызов НАТО, должен знать, что мы готовы. Любой, кто угрожает союзнику, должен знать, что весь североатлантический союз будет совместно защищать каждый дюйм территории НАТО», — отметил он.

К заявлению Мерца присоединились литовский лидер Гитанас Науседа и министр обороны Германии Борис Писториус.

Ранее Мерц заявил, что тема отправки на Украину военных НАТО и Евросоюза не обсуждается. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

