Трамп может поговорить с Путиным о хакерской атаке на Украину

Ранее полиция Украины возбудила уголовное дело по факту хакерских атак на на сайты Burisma, студии «Квартал 95» и еще нескольких украинских компаний.

При этом украинская полиция обратилась за помощью в ФБР США с просьбой оказать содействие в расследовании.

Ранее американские СМИ сообщили, что за хакерской атакой якобы могут стоять российские спецслужбы, которые пытались получить персональные данные сотрудников компаний и перехватить электронные письма руководства.

