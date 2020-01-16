Трамп может поговорить с Путиным о хакерской атаке на Украину
Президент США Дональд Трамп может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о хакерской атаке на украинскую компанию Burisma. Об этом заявил старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.
Ранее полиция Украины возбудила уголовное дело по факту хакерских атак на на сайты Burisma, студии «Квартал 95» и еще нескольких украинских компаний.
При этом украинская полиция обратилась за помощью в ФБР США с просьбой оказать содействие в расследовании.
Ранее американские СМИ сообщили, что за хакерской атакой якобы могут стоять российские спецслужбы, которые пытались получить персональные данные сотрудников компаний и перехватить электронные письма руководства.
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