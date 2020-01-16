Трамп может поговорить с Путиным о хакерской атаке на Украину

16 января 202019:22

Президент США Дональд Трамп может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о хакерской атаке на украинскую компанию Burisma. Об этом заявил старший советник президента США Келлиэнн Конуэй.

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Ранее полиция Украины возбудила уголовное дело по факту хакерских атак на на сайты Burisma, студии «Квартал 95» и еще нескольких украинских компаний.

При этом украинская полиция обратилась за помощью в ФБР США с просьбой оказать содействие в расследовании.

Ранее американские СМИ сообщили, что за хакерской атакой якобы могут стоять российские спецслужбы, которые пытались получить персональные данные сотрудников компаний и перехватить электронные письма руководства.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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