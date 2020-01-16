Новости за ночь: Дело об импичменте Трампа передано в Сенат США

В Палате представителей большинство у демократов. В декабре 2019 года Палата большинством голосов поддержала обвинительное заключение против Трампа по двум статьям – о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса, отмечает RT.

В Сенате большинство у республиканцев (53 из 100), и эксперты сомневаются, что импичмент в верхней палате американского парламента будет поддержан – для этого нужны голоса не менее 67 сенаторов.

Рассмотрение дела об импичменте в Сенате начнется в четверг в 12:00 по местному времени, или в 20:00 мск. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США Джон Робертс.

