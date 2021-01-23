Трамп-младший объяснил переход в Telegram
Дональд Трамп-младший, 43-летний сын экс-президента США, объяснил, почему начал пользоваться мессенджером Telegram. Свое видеообращение он разместил на канале 23 января.
«Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram <...> Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их (либералов – прим. НСН) плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть», — Трамп-младший.
Он считает, что Telegram предоставляет равные возможности для консерваторов и либералов и не устраивает «чистку консерваторов» в соцсетях, цитируют нового пользователя мессенджера «Известия».
Ранее многие известные пользователи стали покидать Facebook и Twitter из-за цензуры. После того, как забанили экс-президента США Дональда Трампа, многие перешли в Telegram. Аккаунты там завели президенты Турции и Франции Реджеп Эрдоган и Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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