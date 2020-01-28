Трамп: Израиль делает большой шаг в направлении к миру

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль в рамках принятия так называемой "сделки века" делает большой шаг для решения палестинско-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.



Ранее Трамп уже высказывался о разработанном в США плане действий по решению арабо-израильского конфликта, но детали этой "сделки" еще не обнародованы. В ходе пресс-конференции в Белом доме, в которой участвовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Трамп высоко оценил усилия Израиля по решению данного вопроса.

Как передает агентство, президент США также заявил, что Израиль готов начать работу с палестинской стороной, основываясь на "сделке века" США. Также Трамп добавил, что Штаты приложат усилия к тому, чтобы сохранить целостность и неразрывность палестинской территории. Ранее стало известно, что Нетаньяху в среду посетит Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и обсудить детали предлагаемого Трампом плана.







