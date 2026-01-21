Власти Гренландии призвали жителей сделать запас продуктов на пять дней

Власти Гренландии рекомендовали жителям острова подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и иметь запас продовольствия минимум на пять дней. С таким призывом выступил министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Питер Борг на пресс-конференции.

По его словам, в стране представлен план действий на случай непредвиденных обстоятельств, который предполагает базовую самостоятельность населения в первые дни кризиса. Министр отметил, что чем больше людей смогут обеспечить себя необходимым и при необходимости помочь другим, тем устойчивее будет общество в целом.

Борг также напомнил о специальной брошюре с рекомендациями для граждан, подготовленной совместно с муниципалитетами, полицией, коммерческими структурами и другими организациями.

Документ содержит алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и основан на профессиональной оценке возможных кризисных сценариев с учетом климатических условий и инфраструктурных особенностей острова, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: DPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕдаГренландия

