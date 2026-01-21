Власти Гренландии призвали жителей сделать запас продуктов на пять дней
Власти Гренландии рекомендовали жителям острова подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям и иметь запас продовольствия минимум на пять дней. С таким призывом выступил министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Питер Борг на пресс-конференции.
По его словам, в стране представлен план действий на случай непредвиденных обстоятельств, который предполагает базовую самостоятельность населения в первые дни кризиса. Министр отметил, что чем больше людей смогут обеспечить себя необходимым и при необходимости помочь другим, тем устойчивее будет общество в целом.
Борг также напомнил о специальной брошюре с рекомендациями для граждан, подготовленной совместно с муниципалитетами, полицией, коммерческими структурами и другими организациями.
Документ содержит алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях и основан на профессиональной оценке возможных кризисных сценариев с учетом климатических условий и инфраструктурных особенностей острова, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Адыгее после удара БПЛА нашли фрагменты тела под завалами
- Кто заплатит 100 миллионов рублей за корпоратив Пугачевой
- Путин предложил продлить работу детсадов для поддержки работающих матерей
- Российский бренд сократил зарплаты и уехал в пресс-тур в Куршевель
- Власти Гренландии призвали жителей сделать запас продуктов на пять дней
- Почему Госдума ругает «Чебурашку 2» и выделяет деньги на продолжение
- В Госдуме призвали возмещать россиянам ущерб за блокировки карт
- Власти определили допустимый рост дохода для пособия многодетным
- Трамп заявил, что США применили в Венесуэле секретное оружие
- Привет «Бедной Насте»: В России снимут сериал в духе «Бриджертонов»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru