Трамп и Харрис в ходе дебатов упомянули Путина минимум 12 раз

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис минимум 12 раз упомянули российского лидера Владимира Путина в ходе дебатов, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе предвыборных дебатов кандидаты также активно обсуждали Россию и Украину. Так, Трамп девять раз упомянул Россию и шесть раз – Украину. Харрис в своей речи обращалась к России всего дважды, а Украину вспоминала пять раз.

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Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трамп и Камалы Харрис, согласно экспресс-опросам избирателей, завершились вероятной победой представителя демократической партии, действующего вице-президента США Харрис. Несмотря на это, Трамп назвал дебаты лучшими в его карьере. Следующая встреча оппонентов намечена на октябрь.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии. В ходе предыдущих июньских дебатов оппонентом Трампа был Джо Байден. Неудачное выступление действующего президента США привело к тому, что он покинул предвыборную гонку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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