Трамп и Харрис в ходе дебатов упомянули Путина минимум 12 раз

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трамп и Камалы Харрис, согласно экспресс-опросам избирателей, завершились вероятной победой представителя демократической партии, действующего вице-президента США Харрис. Несмотря на это, Трамп назвал дебаты лучшими в его карьере. Следующая встреча оппонентов намечена на октябрь.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли в Филадельфии. В ходе предыдущих июньских дебатов оппонентом Трампа был Джо Байден. Неудачное выступление действующего президента США привело к тому, что он покинул предвыборную гонку, передает «Радиоточка НСН».

