Трамп: Европа потратила больше на российские углеводороды, чем на помощь Украине

Трамп выразил свою позицию в своей социальной сети Truth Social, но не привел конкретных данных. Он также отметил, что Вашингтон стремится добиться выравнивания объемов помощи Киеву между США и их союзниками по НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поставки новых вооружений Украине не изменят ситуации на фронте, а лишь приведут к продолжению конфликта, передает «Радиоточка НСН».

