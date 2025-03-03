Трамп: Европа потратила больше на российские углеводороды, чем на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские государства потратили больше средств на закупку российских углеводородов, чем на военную помощь Украине.

Он подчеркнул, что эта сумма значительно превышает расходы на защиту Украины.

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Трамп выразил свою позицию в своей социальной сети Truth Social, но не привел конкретных данных. Он также отметил, что Вашингтон стремится добиться выравнивания объемов помощи Киеву между США и их союзниками по НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поставки новых вооружений Украине не изменят ситуации на фронте, а лишь приведут к продолжению конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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