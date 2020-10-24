Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах
Американский лидер Дональд Трамп досрочно проголосовал на всеобщих выборах в Палм-Бич (штат Флорида). Событие транслировали американские телекомпании.
Поместье Мар-а-Лаго во Флориде является местом постоянного проживания президента США с 2019 года. Ранее он проживал в небоскребе Trump tower на Пятой авеню в Нью-Йорке и голосовал в этом штате в 2016 году, борясь за президентский пост.
Напомним, на всеобщих выборах США 3 ноября будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также члены местных органов власти. За президентский пост борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.
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