Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах

Поместье Мар-а-Лаго во Флориде является местом постоянного проживания президента США с 2019 года. Ранее он проживал в небоскребе Trump tower на Пятой авеню в Нью-Йорке и голосовал в этом штате в 2016 году, борясь за президентский пост.

Напомним, на всеобщих выборах США 3 ноября будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также члены местных органов власти. За президентский пост борются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

