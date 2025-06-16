Трамп допустил возможность участия Китая во встречах G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против идеи подключения Китая к формату «Группы семи» (G7), если участие Пекина будет способствовать конструктивному диалогу. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам американского лидера, идея расширения группы за счет Китая не кажется ему неприемлемой, при условии, что речь идет о странах, с которыми возможен прямой и эффективный обмен мнениями. Трамп уточнил, что открыт к предложениям по этому вопросу.