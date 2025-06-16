Трамп допустил возможность участия Китая во встречах G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против идеи подключения Китая к формату «Группы семи» (G7), если участие Пекина будет способствовать конструктивному диалогу. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

По словам американского лидера, идея расширения группы за счет Китая не кажется ему неприемлемой, при условии, что речь идет о странах, с которыми возможен прямой и эффективный обмен мнениями. Трамп уточнил, что открыт к предложениям по этому вопросу.

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Формат G7 объединяет США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию, а также Европейский союз. Первоначально группа действовала как клуб ведущих индустриальных держав с середины 1970-х годов.

В 1991 году состав был расширен до G8 за счет присоединения России, однако после событий 2014 года и обострения ситуации вокруг Крыма Москва была фактически исключена из формата. С тех пор встречи проходят без ее участия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:КитайДональд Трамп

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