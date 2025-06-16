Трамп допустил возможность участия Китая во встречах G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против идеи подключения Китая к формату «Группы семи» (G7), если участие Пекина будет способствовать конструктивному диалогу. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.
По словам американского лидера, идея расширения группы за счет Китая не кажется ему неприемлемой, при условии, что речь идет о странах, с которыми возможен прямой и эффективный обмен мнениями. Трамп уточнил, что открыт к предложениям по этому вопросу.
Формат G7 объединяет США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию, а также Европейский союз. Первоначально группа действовала как клуб ведущих индустриальных держав с середины 1970-х годов.
В 1991 году состав был расширен до G8 за счет присоединения России, однако после событий 2014 года и обострения ситуации вокруг Крыма Москва была фактически исключена из формата. С тех пор встречи проходят без ее участия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп допустил возможность участия Китая во встречах G7
- ЕС не планирует возобновлять закупки газа из РФ даже после окончания конфликта
- Нетаньяху заявил, что убийство Хаменеи завершило бы конфликт с Ираном
- Концертный директор назвал Шамана отталкивающим и обвинил в «звездной болезни»
- Трамп заявил, что не считает возможным возвращение Путина в формат G7
- Австрия исключила возможность военной помощи Украине из-за своего нейтралитета
- Мирный житель погиб в Шебекино во время обстрела ВСУ
- СМИ: В Иране задержали пятерых связных «Моссада» с дронами и взрывчаткой
- Гладков: Система РЭБ для защиты приграничных районов появилась на «Авито»
- В России допустили, что Иран может перекрыть Ормузский пролив
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru