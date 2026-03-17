Куба способна дать отпор Штатам в случае насильственной смены власти в стране, легкой прогулка американцев туда, в случае чего, не будет. Об этом НСН рассказал профессор МГИМО Борис Мартынов.

Администрация президента США Дональда Трампа добивается отстранения от власти Кубы Мигеля Диас-Канеля, пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника. Отмечается, что свержение президента не повлечет за собой смену остального правительства Кубы. При этом американцы также хотят, чтобы Куба согласилась отстранить от власти некоторых пожилых чиновников, приверженных идеям Фиделя Кастро (революционер, экс-президент Кубы. – Прим. НСН). Мартынов раскрыл, насколько сильны на Кубе идеи Кастро.

«Кубинский национализм — это своеобразное явление, он воспитывался десятилетиями. Он является частью генной памяти кубинцев, в которой США занимают как раз не самое позитивное мнение. Не будем забывать, как США себя вели на Кубе после получения ею независимости. Сейчас можно сказать, что Кубинская революция носила вынужденно социалистический характер. На самом деле она была националистической, направленной против засилья американцев в общественной, политической и экономической жизни «Острова свободы». Так что национализм никуда не делся, он по-прежнему присутствует. Другое дело, что молодежь уже воспитана несколько в иных тенденциях», - рассказал он.