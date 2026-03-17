Американцам пророчат «достойный отпор» Кубы в случае смены президента
Борис Мартынов заявил НСН, что не стоит полностью доверять словам американцев о том, что они ограничатся заменой кубинского президента, так как это обязательно запустит цепочку других событий.
Куба способна дать отпор Штатам в случае насильственной смены власти в стране, легкой прогулка американцев туда, в случае чего, не будет. Об этом НСН рассказал профессор МГИМО Борис Мартынов.
Администрация президента США Дональда Трампа добивается отстранения от власти Кубы Мигеля Диас-Канеля, пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника. Отмечается, что свержение президента не повлечет за собой смену остального правительства Кубы. При этом американцы также хотят, чтобы Куба согласилась отстранить от власти некоторых пожилых чиновников, приверженных идеям Фиделя Кастро (революционер, экс-президент Кубы. – Прим. НСН). Мартынов раскрыл, насколько сильны на Кубе идеи Кастро.
«Кубинский национализм — это своеобразное явление, он воспитывался десятилетиями. Он является частью генной памяти кубинцев, в которой США занимают как раз не самое позитивное мнение. Не будем забывать, как США себя вели на Кубе после получения ею независимости. Сейчас можно сказать, что Кубинская революция носила вынужденно социалистический характер. На самом деле она была националистической, направленной против засилья американцев в общественной, политической и экономической жизни «Острова свободы». Так что национализм никуда не делся, он по-прежнему присутствует. Другое дело, что молодежь уже воспитана несколько в иных тенденциях», - рассказал он.
При этом собеседник НСН подчеркнул, что кубинцы способны дать серьезный отпор Штатам в случае насильственной смены власти.
«Посмотрим, на что решится Трамп. Во всяком случае, прямая вооруженная агрессия встретит не менее достойный отпор, легкой эта прогулка на Кубу не будет. Может быть, Куба продержится и меньше, чем Иран, но отпор будет. Иранская молодежь, в общем-то, сплотилась. Конечно, кубинское руководство допустило целый ряд ошибок, особенно в плане обеспечения энергией, не предвидя последствий, которые возникли, так как Кубу отрезали от дешевой нефти из Венесуэлы и Мексики. В этом, я считаю, отчасти есть вина Советского Союза, который в свое время воспитал на Кубе экономику потребительского типа. Там настолько изношены эти энергетические сети! Неужели нельзя было как-то постараться хотя бы не терять до 50% энергии из-за такого износа. В New York Times говорилось, что Штаты не будут менять режим на Кубе, но относиться к этому нужно с очень большим недоверием. За сменой конкретного лица на какое-то другое сразу последует другая цепочка событий», - отметил Мартынов.
Напомним, что Диас-Канель занимает пост президента Кубы с 2018 года, ему 65 лет. Он также возглавляет Коммунистическую партию. До окончания его президентского срока осталось два года. Диас-Канель стал первым и пока единственным человеком не по фамилии Кастро, управлявшим Кубой после победы революции в 1959 году.
Ранее компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что на Кубе рухнула Национальная электроэнергетическая система. Также там несколько дней проходили массовые акции протеста против систематических отключений электроэнергии и острого дефицита продуктов питания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
