«Ничего общего»: Свинцов об исключении Нилова из ЛДПР
Андрей Свинцов рассказал НСН, что был против исключения депутата Ярослава Нилова из партии ЛДПР в июне 2025 года.
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что слухи о его возможном исключении из партии ЛДПР не имеют ничего общего с ситуацией Ярослава Нилова. Его исключили и из фракции в июне 2025 года.
«Параллель не вижу. Когда Ярослава Нилова исключали, я был против. Считаю, надо стараться сохранять активные кадры. Ярослав – хороший специалист в своем сегменте. У него социальная политика, он уже три созыва председатель комитета», - подчеркнул он.
Ранее Свинцов также отметил, что пока решения о его исключении из ЛДПР не принято. При этом он подчеркнул, что даже в этом случае не перестанет быть депутатом Госдумы, напоминает «Радиоточка НСН».
