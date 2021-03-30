Трамп запустил собственный сайт для связи со сторонниками
Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья запустили сайт 45-го главы государства для коммуникации со своими сторонниками.
«Офис Дональда Трампа привержен сохранению прекрасного наследия администрации Трампа, в то же время продвигая политику "Америка прежде всего"», — цитирует RT сообщение на главной странице портала.
Офис экс-президента намерен «информировать, обучать и вдохновлять» граждан, пока команда Трампа «надеется построить по-настоящему великое будущее США».
Новый интернет-ресурс позволит сторонникам Трампа отправлять корреспонденцию бывшему президенту и экс-первой леди. При этом журналисты смогут отслеживать график мероприятий четы, а также запрашивать комментарии, отмечают Известия.
После ряда инцидентов, связанных с прошедшими 3 ноября президентскими выборами в США, многие социальные сети заблокировали аккаунты Трампа. Экс-глава государства намеревался создать собственную интернет-платформу, которая «изменит правила игры» и будет интересна десяткам миллионов пользователей, напоминает телеканал «360».
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