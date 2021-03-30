Трамп запустил собственный сайт для связи со сторонниками

«Офис Дональда Трампа привержен сохранению прекрасного наследия администрации Трампа, в то же время продвигая политику "Америка прежде всего"», — цитирует RT сообщение на главной странице портала.

Офис экс-президента намерен «информировать, обучать и вдохновлять» граждан, пока команда Трампа «надеется построить по-настоящему великое будущее США».

Новый интернет-ресурс позволит сторонникам Трампа отправлять корреспонденцию бывшему президенту и экс-первой леди. При этом журналисты смогут отслеживать график мероприятий четы, а также запрашивать комментарии, отмечают Известия.

После ряда инцидентов, связанных с прошедшими 3 ноября президентскими выборами в США, многие социальные сети заблокировали аккаунты Трампа. Экс-глава государства намеревался создать собственную интернет-платформу, которая «изменит правила игры» и будет интересна десяткам миллионов пользователей, напоминает телеканал «360».

