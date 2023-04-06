Трамп: Доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена

Он отметил, что Китай пытается вытеснить доллар как валюту номер один. По его словам, если такое произойдет, то это станет самым большим поражением Соединенных Штатов в истории государства.

Ранее Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес. Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами». Выдвижение обвинений политик связал с выборами главы государства в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

