Трамп: Доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена

Доллар может скоро перестать быть мировой валютой «номер один» из-за проводимой политики администрации президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

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Он отметил, что Китай пытается вытеснить доллар как валюту номер один. По его словам, если такое произойдет, то это станет самым большим поражением Соединенных Штатов в истории государства.

Ранее Трамп отреагировал на предъявление обвинений в свой адрес. Своих оппонентов 45-й президент США назвал «бандитами и леворадикальными монстрами». Выдвижение обвинений политик связал с выборами главы государства в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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