Трамп до 50% повысил пошлины на канадские сталь и алюминий

Министру торговли США дано поручение вдвое, то есть с 25% до 50%, повысить пошлины на все поставки стали и алюминия из Канады. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.

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Глава Белого дома пояснил, что данное решение было принято в ответ на введение канадскими властями 25-процентных пошлин на электроэнергию, поставляемую в США.

Трамп уточнил, что новые повышенные пошлины начнут действовать с 12 марта.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев заявил, что решение Трампа повысить тарифы и пошлины на иностранные товары может усилить геополитическую напряжённость между США и их партнёрами, пишут «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Торговые ПошлиныКанадаСШАДональд Трамп

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