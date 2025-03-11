Трамп до 50% повысил пошлины на канадские сталь и алюминий

Глава Белого дома пояснил, что данное решение было принято в ответ на введение канадскими властями 25-процентных пошлин на электроэнергию, поставляемую в США.

Трамп уточнил, что новые повышенные пошлины начнут действовать с 12 марта.

Ранее аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев заявил, что решение Трампа повысить тарифы и пошлины на иностранные товары может усилить геополитическую напряжённость между США и их партнёрами, пишут «Известия».

