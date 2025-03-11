Трамп до 50% повысил пошлины на канадские сталь и алюминий
Министру торговли США дано поручение вдвое, то есть с 25% до 50%, повысить пошлины на все поставки стали и алюминия из Канады. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский лидер Дональд Трамп.
Глава Белого дома пояснил, что данное решение было принято в ответ на введение канадскими властями 25-процентных пошлин на электроэнергию, поставляемую в США.
Трамп уточнил, что новые повышенные пошлины начнут действовать с 12 марта.
Ранее аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев заявил, что решение Трампа повысить тарифы и пошлины на иностранные товары может усилить геополитическую напряжённость между США и их партнёрами, пишут «Известия».
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