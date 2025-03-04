«Это торговая война»: Канада ввела 25% пошлины на товары из США

Правительство Канады объявило о введении 25-процентных пошлин на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (более $106 млрд). Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Он отметил, что США фактически начали торговую войну с Канадой, введя ограничения на канадскую продукцию. В ответ Оттава подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и не исключает дополнительных мер.

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По словам Трюдо, если американские тарифы сохранятся, Канада рассмотрит возможность введения нетарифных ограничений, однако детали этих шагов он не раскрыл.

Премьер подчеркнул, что действия Вашингтона могут усугубить экономический конфликт, в котором, по его словам, «не бывает победителей», передает «Радиоточка НСН».

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