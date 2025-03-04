«Это торговая война»: Канада ввела 25% пошлины на товары из США
Правительство Канады объявило о введении 25-процентных пошлин на американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (более $106 млрд). Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
Он отметил, что США фактически начали торговую войну с Канадой, введя ограничения на канадскую продукцию. В ответ Оттава подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и не исключает дополнительных мер.
По словам Трюдо, если американские тарифы сохранятся, Канада рассмотрит возможность введения нетарифных ограничений, однако детали этих шагов он не раскрыл.
Премьер подчеркнул, что действия Вашингтона могут усугубить экономический конфликт, в котором, по его словам, «не бывает победителей», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Главу Федерации фигурного катания Москвы обвинили в хищении средств МО РФ
- Таксисты массово покупают путевые листы без реального прохождения осмотров
- Продажи новых легковых авто в России снизились на 10% с начала года
- «Это торговая война»: Канада ввела 25% пошлины на товары из США
- В России могут разрешить тратить маткапитал на лечение детей
- Вэнс: Ни США, ни Европа, ни Украина больше не могут бесконечно воевать
- Зеленский выразил сожаление из-за спора с Трампом
- Рэпер Jay-Z решил засудить женщину, обвинившую его в изнасиловании
- СМИ: В США призвали Трампа возобновить переговоры с Зеленским
- Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru