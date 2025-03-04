«Это торговая война»: Канада ввела 25% пошлины на товары из США

По словам Трюдо, если американские тарифы сохранятся, Канада рассмотрит возможность введения нетарифных ограничений, однако детали этих шагов он не раскрыл.

Премьер подчеркнул, что действия Вашингтона могут усугубить экономический конфликт, в котором, по его словам, «не бывает победителей», передает «Радиоточка НСН».

