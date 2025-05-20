Трамп депортирует свыше 200 тысяч украинцев

На финансирование мероприятий планируется потратить до $250 млн. Кроме граждан Украины, из США будут депортированы выходцы с Гаити, а также граждане Йемена, Ливии, Судана, Афганистана и других стран.

Издание отметила, что данная инициатива может быть реализована в обход Международной организации по миграции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

