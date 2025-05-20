Трамп депортирует свыше 200 тысяч украинцев
Администрация американского лидера Дональда Трампа разработала план, согласно которому из страны будут депортированы сотни тысяч мигрантов, в частности, свыше 200 тысяч украинцев. Об этом со ссылкой на внутренние документы сообщила газета The Washington Post.
На финансирование мероприятий планируется потратить до $250 млн. Кроме граждан Украины, из США будут депортированы выходцы с Гаити, а также граждане Йемена, Ливии, Судана, Афганистана и других стран.
Издание отметила, что данная инициатива может быть реализована в обход Международной организации по миграции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1182 человека с гражданством СССР и Югославии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru