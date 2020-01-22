Трамп был зол, узнав о высылке российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп разозлился, узнав, что его предшественник Барак Обама выслал российских дипломатов. Об этом говорится в новой книге «Очень стабильный гений», которая появилась в продаже в Соединенных Штатах. Это совместное издание корреспондентов газеты The Washington Post.

Высылка дипломатов произошла в 2016 году незадолго до инаугурации Трампа, передает РЕН ТВ.

В книге отмечается, что решение Обамы застало Трампа врасплох и ему не понравилось, что с ним никто не посоветовался по этому поводу. Трамп полагает, что таким образом демократы решили ему отомстить за победу на президентских выборах, пишет «Свободная пресса».