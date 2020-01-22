Трамп был зол, узнав о высылке российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп разозлился, узнав, что его предшественник Барак Обама выслал российских дипломатов. Об этом говорится в новой книге «Очень стабильный гений», которая появилась в продаже в Соединенных Штатах. Это совместное издание корреспондентов газеты The Washington Post.
Высылка дипломатов произошла в 2016 году незадолго до инаугурации Трампа, передает РЕН ТВ.
В книге отмечается, что решение Обамы застало Трампа врасплох и ему не понравилось, что с ним никто не посоветовался по этому поводу. Трамп полагает, что таким образом демократы решили ему отомстить за победу на президентских выборах, пишет «Свободная пресса».
Авторы книги обвинили главу Белого дома в неуважении к собственной администрации, в оскорблениях министра по нацбезопасности. Трамп заявил, что все в этой книге - ложь от первого до последнего слова.
В апреле 2018 года стало известно, что президент США Дональд Трамп был разъярен высылкой 60 российских дипломатов. По данным The Washington Post, глава Белого дома хотел выслать столько же дипломатов РФ, сколько и другие страны.
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