Трамп: Байден может нанести огромный ущерб до выборов в США

Администрация президента США Джо Байдена может нанести огромный ущерб стране за время, оставшееся до запланированных на ноябрь выборов главы государства. Об этом заявил бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает ТАСС.

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«Самое печальное то, что некомпетентность этого человека [Байдена] и этой администрации может нанести огромный ущерб за девять месяцев», — считает политик.

Трамп добавил, что ущерб от действий нынешних властей «просто огромен».

Ранее Дональд Трамп предрек третью мировую войну до окончания президентского срока Байдена, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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