Трамп: Бахрейн и Израиль договорились о начале дипломатических отношений

Островное государство Бахрейн и Израиль договорились о начале «полноценных дипломатических отношений». Копию соответствующего совместного заявления стран опубликовал на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

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Как отмечается в документе, этот договор направлен на дальнейшее утверждения мира на Ближнем Востоке. Стороны ожидают, что прямой диалог обеспечит положительные изменения на Ближнем Востоке и «повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе».

Трамп назвал это событие «историческим прорывом», отметив, что за последние 30 дней это вторая арабская страна, договорившаяся о мире с Израилем.

Ранее в сентябре стало известно, что Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира – за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». Как сообщал телеканал Fox News, его кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.



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ФОТО: РИА Новости//Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ИзраильСШАТрамп
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