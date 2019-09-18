Трамп анонсировал «существенные» санкции против Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшие два дня будут озвучены новые санкции против Ирана.
Как сообщает Интерфакс, Трамп определил новые ограничения как существенные.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам, ни Пенсу, ни Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.
Напомним, Соединённые Штаты заявили, что имеют доказательства участия Ирана в ударах по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии 14 сентября и также пообещали их представить на предстоящей Генассамблее ООН. Иран эти обвинения отрицает.
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