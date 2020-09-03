Товарооборот России и Белоруссии упал на 21% за полгода

Товарооборот между Москвой и Минском упал за полгода до 12,5 миллиарда долларов, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

По словам премьера, всего за первую половину 2020 года падение составило 21%. Как отметил Мишустин, на это повлияла пандемия коронавируса. Он добавил, что Россия и Белоруссия рассчитывают на восстановление объемов торговли.