Товарооборот России и Белоруссии упал на 21% за полгода


Товарооборот между Москвой и Минском упал за полгода до 12,5 миллиарда долларов, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.

По словам премьера, всего за первую половину 2020 года падение составило 21%. Как отметил Мишустин, на это повлияла пандемия коронавируса. Он добавил, что Россия и Белоруссия рассчитывают на восстановление объемов торговли.

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Во время переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко Мишустин также напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами был больше на 35,5 миллиардов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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