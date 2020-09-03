Товарооборот России и Белоруссии упал на 21% за полгода
3 сентября 202015:39
Святослав Павлов
Товарооборот между Москвой и Минском упал за полгода до 12,5 миллиарда долларов, сообщил глава российского кабмина Михаил Мишустин.
По словам премьера, всего за первую половину 2020 года падение составило 21%. Как отметил Мишустин, на это повлияла пандемия коронавируса. Он добавил, что Россия и Белоруссия рассчитывают на восстановление объемов торговли.
Во время переговоров с премьером Белоруссии Романом Головченко Мишустин также напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами был больше на 35,5 миллиардов долларов.
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3 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru