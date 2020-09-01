Страны Балтии откажутся от закупок электроэнергии у Белоруссии

Страны Балтии договорились об отказе от закупки электроэнергии у Белоруссии после запуска Белорусской АЭС, первый энергоблок которой должен быть введён в эксплуатацию в этом году. О договорённостях сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство экономики Эстонии.

Предполагается, что соглашение улучшит перспективы прибалтийских производителей электроэнергии. Торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами сократится наполовину.

По этому соглашению, торговля электроэнергией между Литвой и Калининградом останется на прежнем уровне, на российско-латвийском направлении – в сокращённом объёме. Договорённости будут действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии и Центрально Европы в конце 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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