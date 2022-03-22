TotalEnergies объявила о постепенной приостановке работы в РФ

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о постепенной приостановке своей деятельности в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Компания, в частности, прекратит выделять финансирование на проект «Арктик СПГ - 2». Кроме того, TotalEnergies больше не будет продлевать и заключать новые контракты на покупку российской нефти.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России придется искать альтернативызарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Нефть
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